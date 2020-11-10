Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", восхитила новым смелым образом

Как пишет Politeka со ссылкой на страницу знаменитости в Инстаграм, на этот раз Татьяна выбрала образ "горячего ковбоя": на девушке надет черный слитный купальник лишь немного прикрытый полупрозрачной тканью, на голове – ковбойская шляпа. Из украшений на звезде браслеты на руках и массивные серьги.

Однако, несмотря на легкомысленный вид, рассказала Котова о серьезных вещах, а именно о том, чего она больше всего в жизни не любит. Заодно исполнительница поинтересовалась, что не любят ее многочисленные поклонники.

"Больше всего на свете я не люблю... Даже не то, что не люблю - не умею жить на минимум: Работать по чуть-чуть, растрачивая ресурс по щепоточке. Дружить «по выходным». Любить немножко. Отдавать крохи. Мечтать о малом. Ждать у моря погоды. Менять планы. Слушать неправду. Работать с безответственными людьми. Слушать непрошеные советы. А что не нравится тебе? Давай изгоним это из наших жизней 👏🏻 Это как аффирмация, только очищение от всего негативного 😅", – написала Котова.

Фанаты в комментариях восхитились красотой девушки, а также ответили, что ненавидят больше всего они.

"Хорошо быть по жизни максималистом 😉💋 это правильная философия 😌 Не люблю когда я говорю , а меня не слушают И не люблю когда не хотят слушать мои объяснения и оправдания Как всегда сексуальная ковбойша Не люблю когда за спиной о тебе говорят и не могут в лицо тебе это сказать, очень много таких людей из близкого круга было, со всеми оборвал связи. Приветик🔥🌹! Татьяна🌹! Все люди разныи и Мир меняитьса как и люди в отрицательную сторану! Как сказала ясновидящая Ванга не пускай негатив в свою душу! Фото очень экстравагантное🔥🔥🔥👌! Вы супер! 😋 Естественные фотки лучше были, а сейчас одни фотошопные....😢 Я не люблю предательство,ложь,зависть, гнилых людей,когда пытаются мной манипулировать,наглость,тупость и безответственность.😎 Не люблю когда лицемерят Мне многое не нравится, в частности и люди, которые строят из себя не пойми что👏 надеюсь таких будет поменьше👏 фото очень классное🤗 Я не люблю то, когда у меня не получается реализовать свои планы, не люблю то, что мне мешает для достижения моих целей, и не люблю то, что меня сбивает с пути👏", – пишут поклонники.

Ранее мы сообщали, что Татяна Котова позировала в ковбойской шляпе, красном топе и белой юбке с большим разрезом практически до бедра. Девушка держала в руках телефон и снимала себя в зеркалом. Татьяна закрыла один глаз, а рукой взялась за шляпку. Фото вышло солнечным и легким, ведь певица позировала на лужайке на фоне леса.

Напомним, экс-"ВИА Гра" Татьяна Котова засветила свою сестренку-красотку без одежды

Еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Котова спустила бретельки, завлекая к себе в ванную

Также Politeka сообщала, что пышногрудая экс-ВИА Гра Котова обтянула сочные прелести одним полотенцем