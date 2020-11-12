Конфлікт між Аллою Пугачовою і Ольгою Бузовою має давнє коріння

Як пише 360, все почалося ще коли екс-учасниця "Дому 2" прийшла на естраду в якості співачки. Тоді Алла Пугачова досить жорстко висловилася з приводу деяких нових облич на російській сцені. Імен вона не називала, а тільки сказала, що з'явилися «співачки, які можуть співати тільки під фанеру, а без неї нявкають, як кошенята».

Ольга Бузова прийняла слова на свій рахунок і затаїла велику образу. Дівчина пішла в атаку і на відміну від Примадонни перейшла на особистості. Бузова заявила, що дочка Пугачової Крістіна Орбакайте теж співає під фонограму, а ніяких здібностей у неї немає, а в шоу-бізнес, на думку Бузової, та потрапила тільки завдяки матері.

Бузова на цьому не зупинилася. Можна сказати, що це був тільки початок. Потім вона пройшлася по чоловікові Пугачової Максимі Галкіні, натякнувши на його специфічні смаки, через які він одружився на жінці, яка майже вдвічі старша.

Дісталося від Бузової і дітям Пугачової і Галкіна. Бузова заявила, що маленькими геніями їх вважають даремно — нічого незвичайного, на її думку, в Близнюках немає. Тут в конфлікт втрутився колишній чоловік Пугачової Філіп Кіркоров і Микола Басков. Вони заступилися за Примадонну.

Нібито саме тоді Пугачова і передрекла швидку смерть кар'єрі Ольги Бузової, проте вона досі виступає.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ писали, що Алла Пугачова виступила категорично проти виступу співачки Ольги Бузової на "новорічних вогниках". Нібито на думку Примадонни, дівчині поки не місце в таких програмах. Вона просила не пускати молоду колегу ще в 2019 році і повторила свою вимогу в 2020-му.

"Новий рік-це сімейне свято, на якому не прийнято "трясти кавунами", - наводили слова Примадонни ЗМІ.

Однак представник Бузової спростував, що такі заяви мали місце, як і конфлікт між співачками.

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