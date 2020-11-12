Конфликт между Аллой Пугачевой и Ольгой Бузовой имеет давние корни

Как пишет 360, все началось еще когда экс-участница «Дома 2» пришла на эстраду в качестве певицы. Тогда Алла Пугачева достаточно жестко высказалась по поводу некоторых новых лиц на российской сцене. Имен она не называла, а только сказала, что появились «певички, которые могут петь только под фанеру, а без нее мяукают, как котята».

Ольга Бузова приняла слова на свой счет и затаила большую обиду. Девушка пошла в атаку и в отличие от Примадонны перешла на личности. Бузова заявила, что дочь Пугачевой Кристина Орбакайте тоже поет под фонограмму, а никаких способностей у нее нет, а в шоу-бизнес, по мнению Бузовой, та попала только благодаря матери.

Бузова на этом не остановилась. Можно сказать, что это было только начало. Затем она прошлась по супругу Пугачевой Максиме Галкине, намекнув на его специфические вкусы, из-за которых он женился на женщине, которая почти вдвое старше.

Досталось от Бузовой и детям Пугачевой и Галкина. Бузова заявила, что маленькими гениями их считают зря — ничего необычного, по ее мнению, в близнецах нет. Тут в конфликт вмешался бывший супруг Пугачевой Филипп Киркоров и Николай Басков. Они заступились за Примадонну.

Якобы именно тогда Пугачева и предрекла скорую смерть карьере Ольги Бузовой, однако она до сих пор выступает.

Напомним, недавно в СМИ писали, что Алла Пугачева выступила категорически против выступления певицы Ольги Бузовой на "новогодних огоньках". Якобы по мнению Примадонны, девушке пока не место в таких программах. Она просила не пускать молодую коллегу еще в 2019 году и повторила свое требование в 2020-м.

"Новый год — это семейный праздник, на котором не принято "трясти арбузами", - приводили слова Примадонны СМИ.

Однако представитель Бузовой опроверг, что такие заявления имели место, как и конфликт между певицами.

Напомним, что безутешную Пугачеву привезли на кладбище, кадры тайного прощания: "Ты навсегда в моем сердце"

Как Politeka писала, что дерзкая Бузова в кожаном топике заинтриговала новым хитом: "Разнос, Оль".

Также Politeka сообщала, что возбужденная Бузова еле удержала свои цветочки в руках, оценила даже Семенович: "Крутыши".