Певица Алла Пугачева пришла отдать последнюю дань писателю-сатирику Михаилу Жванецкому

Как передает Politeka.net, появились кадры появления Примадонны и ее супруга, юмориста Максима Галкина у ворот Новодевичьего кладбища в Москве, где сегодня 9 ноября будут хоронить Михаила Михайловича. Фото события выложил Телеграм-канал Life Shot.

Так, быстрым шагом Пугачева с мужем прошли сквозь толпу и полицейский кордон и направились в сторону административного здания. Алла Борисовна была одета простенько, без изысков, во всем черном: куртке спортивного кроя и брюках. Звезда натянула на голову капюшон, а лицо скрыла за черной защитной маской и солнцезащитными очками. При этом заметно, что певица распустила и выпрямила волосы - локоны выбивались из-под капюшона.

Галкин был в черном пальто, белом тонком свитере и голубых джинсах. Он вел безутешную Пугачеву под руку.

Известно, что похороны сатирика будут проходить только в кругу его родственников и самых близких друзей.

Напомним, Жванецкого не стало 6 ноября на 87-м году жизни. Почти до последнего артист радовал верных поклонников своими выступлениями. Лишь в прошлом месяце писатель окончательно ушел со сцены, решив прекратить карьеру из-за почтительного возраста.

Ранее мы сообщали, узнав о смерти товарища, Примадонна сделала трогательный пост у себя в Инстаграм.

"Вот и все.🙏Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце.🌑#Жванецкий#гений умер.", - написала опечаленная певица.

Пост звезда сопроводила узнаваемым фото Михаила Михайловича.

Напомним, что ушел из жизни легендарный Михаил Жванецкий: первые подробности трагедии.

Как сообщала Politeka, 71-летняя Пугачева поразила новым пристрастием, Галкин скачет от удовольствия

Также Politeka писала, что бескомплексная Алла Пугачева с раздвинутыми ногами преподала урок мастерства