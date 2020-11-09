Певица Алла Пугачева пришла отдать последнюю дань писателю-сатирику Михаилу Жванецкому
Как передает Politeka.net, появились кадры появления Примадонны и ее супруга, юмориста Максима Галкина у ворот Новодевичьего кладбища в Москве, где сегодня 9 ноября будут хоронить Михаила Михайловича. Фото события выложил Телеграм-канал Life Shot.
Так, быстрым шагом Пугачева с мужем прошли сквозь толпу и полицейский кордон и направились в сторону административного здания. Алла Борисовна была одета простенько, без изысков, во всем черном: куртке спортивного кроя и брюках. Звезда натянула на голову капюшон, а лицо скрыла за черной защитной маской и солнцезащитными очками. При этом заметно, что певица распустила и выпрямила волосы - локоны выбивались из-под капюшона.
Галкин был в черном пальто, белом тонком свитере и голубых джинсах. Он вел безутешную Пугачеву под руку.
Известно, что похороны сатирика будут проходить только в кругу его родственников и самых близких друзей.
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Напомним, Жванецкого не стало 6 ноября на 87-м году жизни. Почти до последнего артист радовал верных поклонников своими выступлениями. Лишь в прошлом месяце писатель окончательно ушел со сцены, решив прекратить карьеру из-за почтительного возраста.
Ранее мы сообщали, узнав о смерти товарища, Примадонна сделала трогательный пост у себя в Инстаграм.
"Вот и все.🙏Ты ушёл от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце.🌑#Жванецкий#гений умер.", - написала опечаленная певица.
Пост звезда сопроводила узнаваемым фото Михаила Михайловича.
Напомним, что ушел из жизни легендарный Михаил Жванецкий: первые подробности трагедии.
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