Певица Алла Пугачева умеет эпатировать публику так, чтобы запомниться надолго

Как передает Politeka.net, поклонники в очередной раз решили полюбоваться талантом и не только Аллы Борисовны - на одной из фан-страниц звезды в Инстаграм опубликованы архивные кадры с ее прошлогоднего юбилейного выступления в Минске. Тогда Примадонне было 70.

И, несмотря на свой возраст, Алла Борисовна ошеломила дерзкой выходкой на сцене. Певица "оседлала" стул, широко раздвинув ноги и задрав пышную красную юбку. В такой позе она и пела, чем несказанно порадовала публику.

Пользователи не жалели комплиментов:

"Потрясающая и неповторимая❤️"

"Обожаю! Гениальный номер!😍👏🏻"

"гениальная Алла Борисовна❤️❤️❤️"

"Пугачева Гений❤️"

"Спасибо Вам Алла Борисовна за талант Ваш,за то что Вы есть такая неповторимая, каждая песня шедевр. Люблю вас всем сердцем.👏"

"Королева!!!❤Богиня! Как же мы любим тебя Аллочка! Неповторимая, шикарная, сногсшибательная! Лучшая на планете Земля! Спасибо, что живу с тобой в одно время!!!❤"

Ранее мы сообщали, муж Пугачевой, юморист Максим Галкин, рассекретил новое увлечение Аллы Борисовны - та занялась овощеводством.

"Ребята, я нахожусь в святая-святых! Алла придумала сделать у нас на участке теплицу", - заявил шоумен на опубликованных в соцсети кадрах.

Примадонна знатно постаралась: в теплице подрастают помидоры, лук, сладкий перец и многое другое. Особое внимание Галкин обратил на редиску, которая уже созрела.

Напомним, редкое фото молодой Пугачевой растрогало сеть: "Вот сейчас Лизуня очень похожа на маму!".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева публично заговорила об изменах Галкина, молодой муж не стал молчать: «Я сгубил твою…».