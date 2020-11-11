Алла Пугачова не стрималася після великої кількості неприємних заяв на свою адресу

Як передає Politeka.net, Примадонна висловилася з цього приводу на своїй сторінці в Instagram.

Відзначимо, Пугачова не часто робить пости в Instagram, тому можна припустити, що на цей раз її дійсно Дістало.

"Коли я читаю наклеп на свою адресу, лихослів'я і всякі дурниці, я радію підтвердженню того, що ніхто і ніщо не може затьмарити мені мого Райдужного настрою❤️🌺 🌸 🌼», - написала примадонна.

Також Пугачова опублікувала своє фото, на якому зображена з вуаллю.

Пост торкнув і Наташу Королеву.

"Алла Борисівна як завжди мудро, беру приклад, все правильно, і як Раневська говорила, будьте щасливі адже це всіх так дратує!!!",- написала співачка.

Шанувальники Пугачової також відгукнулися на її заяву.

"Заздрість людська непохитна, не звертайте уваги«,» гарного вам дня, все правильно робите ❤️ ви найкраща ,Ви так добре виглядаєте«," Розумниця. Плювати на всіх. Живи і радій" « " красуня наша. Улюблена співачка! Не читайте ви ці випорожнення божевільних і заздрісних людей! Суспільство зовсім хворе... що ж з них убогих взяти...» ,- пишуть в мережі.

Нещодавно в ЗМІ писали, що Алла Пугачова виступила категорично проти виступу співачки Ольги Бузової на "новорічних вогниках" .Якоби на думку Примадонни, дівчині поки не місце в таких програмах. Вона просила не пускати молоду колегу ще в 2019 році і повторила свою вимогу в 2020-му.

"Новий рік - це сімейне свято, на якому не прийнято" трясти кавунами ", - приводили слова Примадонни ЗМІ.

В цілому зараз непростий період для Пугачової, адже недавно помер сатирик Михайло Жванецький, який був її другом.

Нагадавши, гостра на язик Алла Пугачова ополчилася проти Бузової, деталі конфлікту.

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