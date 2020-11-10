Алла Пугачева выступила категорически против выступления певицы Ольги Бузовой на "новогодних огоньках"

Как сообщает Politeka.net, сейчас многие российские телеканалы уже готовятся к съемкам традиционных программ, в том числе и "Голубого огонька". По информации "Радио КП", Примадонна призвала продюсеров не допускать к процессу молодую исполнительницу.

Попасть на "новогодний огонек" для артиста не так просто, в студию зовут уже состоявшихся звезд первой величины, таких как Николай Басков или Филипп Киркоров. Ольга Бузова же всячески старается попасть в их число и засветиться на телеэкранах под Новый год. Алла Пугачева считает, что девушке пока не место в таких программах. Она просила не пускать молодую коллегу еще в 2019 году и повторила свое требование в 2020-м.

"Новый год — это семейный праздник, на котором не принято "трясти арбузами", - цитируют Примадонну СМИ.

Менеджер Ольги Бузовой Антон Богославский не верит информации журналистов и утверждает, что никакой ссоры между Аллой Пугачевой и его начальницей нет. По его мнению, на это указывает поведение мужа культовой певицы:

"Насколько мне известно, юморист и шоумен Максим Галкин подписан на Ольгу в соцсетях. Не думаю, что это было бы уместным, если бы между его супругой Пугачевой и Бузовой был конфликт".

Представитель Бузовой добавил, что артистка подготовится к новогодним выступлениям и съемкам, хотя пока сложно строить планы, ведь подготовка к "огонькам" начинается в конце ноября или уже в декабре.

Продюсер Валерий Пригожин прокомментировал ситуацию и полностью разделил позицию Примадонны:

"Если Алла Пугачева считает, что Ольге Бузовой не нужно выступать на «Голубом огоньке», значит, она права, поскольку имеет точный профессиональный взгляд".

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