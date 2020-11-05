Примадонна российской эстрады Алла Пугачева удивила поразительным сходством со своей дочерью

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появилось фото Аллы Борисовны с новой прической. Красотка стояла на улице, одетая в теплую дубленку. Она поднесла руку к лицу и смотрела в камеру. На фото можно рассмотреть помолодевшее лицо артистки.

За день пост Пугачевой собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Алла Борисовна, Вы счастливая женщина, прекрасная леди, изумительная и самая чудесная мама. Мы Вас очень Любим!», «Жить по возрасту это дар который имеют не все. Очень трудно соответствовать ему», «Вы молодец. Всегда на позитиве. Мне нравиться ваш стиль», «Какая красивая женщина», «Супер прическа и супер Алла», «Вам очень хорошо с такой прической», «Вы еще удивите почитателей своего таланта!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Алла повторила прическу своей старшей дочки Кристины Орбакайте. При сравнении фото становится очевидным, что певицы очень сильно похожи между собой.

Ранее мы писали, что Аллу Пугачеву сравнили с ее младшей дочкой Лизой Галкиной. В сети появилось фото, где они позируют в одинаковых беретах с белокурыми локонами.

Напомним, что размалеванная Бабкина померкла рядом с дерзкой Аллой Пугачевой в брюках: "Две молодухи".

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой изумила аристократичным образом, Примадонна может гордиться: "Повзрослела девочка".

Также Politeka писала, что разбитная Пугачева в джинсах плюнула на стыд и позволила себе лишнего: "Без лифчика, жуть".