Российская актриса Валентина Талызина, которая сыграла в популярном фильме «Ирония судьбы», рассказала, какой Пугачева была в молодости

Как пишет Politeka.net, об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион».

Как известно, в фильме Талызина озвучивала главную героиню Барбару Брыльску, которая говорила с большим акцентом. А песни в фильме за Барбару пела популярнейшая на тот момент певица в стране – Алла Пугачева.

Как писали в «Эксперсс газете», на съемках фильма Талызина по неизвестной причине разругалась с примадонной. Несмотря на это, над голосом Нади они работали совместно. Как рассказала Талызина, Пугачева записала песни, а Брыльска около трех дней заучивала их, чтобы правильно открывать рот.

Актриса не удержалась и прокомментировала изменения Пугачевой. Она отметила, что в молодости звезда была совершенно другой, а сейчас она заботится о том, чтобы быть худенькой и светской.

«Она в молодости пела фантастически. Тогда она была неудержимая, открытая. Я помню, что она краснела, когда пела. Она была тогда замечательная», - добавила Талызина.

Стоит отметить, что Талызина разругалась не только с Пугачевой, но также с Лией Ахеджаковой, которая отказалась сниматься в продолжении фильма. По мнению актрисы, Лия ее бросила, хотя должна была быть ее партнершей.

Напомним, что актриса Талызина резко высказалась об Украине: "Мне наплевать".

Как сообщала Politeka, Талызина рассказала, зачем РФ оккупировала Крым.

Также Politeka писала, что у Ахеджаковой разразился конфликт на съемочной площадке.