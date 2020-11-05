Российская актриса Валентина Талызина, которая сыграла в популярном фильме «Ирония судьбы», рассказала, какой Пугачева была в молодости
Как пишет Politeka.net, об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион».
Как известно, в фильме Талызина озвучивала главную героиню Барбару Брыльску, которая говорила с большим акцентом. А песни в фильме за Барбару пела популярнейшая на тот момент певица в стране – Алла Пугачева.
Как писали в «Эксперсс газете», на съемках фильма Талызина по неизвестной причине разругалась с примадонной. Несмотря на это, над голосом Нади они работали совместно. Как рассказала Талызина, Пугачева записала песни, а Брыльска около трех дней заучивала их, чтобы правильно открывать рот.
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Актриса не удержалась и прокомментировала изменения Пугачевой. Она отметила, что в молодости звезда была совершенно другой, а сейчас она заботится о том, чтобы быть худенькой и светской.
«Она в молодости пела фантастически. Тогда она была неудержимая, открытая. Я помню, что она краснела, когда пела. Она была тогда замечательная», - добавила Талызина.
Стоит отметить, что Талызина разругалась не только с Пугачевой, но также с Лией Ахеджаковой, которая отказалась сниматься в продолжении фильма. По мнению актрисы, Лия ее бросила, хотя должна была быть ее партнершей.
Напомним, что актриса Талызина резко высказалась об Украине: "Мне наплевать".
Как сообщала Politeka, Талызина рассказала, зачем РФ оккупировала Крым.
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