Шоумен Максим Галкин похвастался теплицей, которой занимается Алла Пугачева

Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось на Instargam-страничке дочки звездной пары Елизаветы (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)



"Это же круто", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах Галкин провел ревизию посаженного на участке.

"Ребята, я нахожусь в святая-святых! Алла придумала сделать у нас на участке теплицу", - заявил шоумен.

Примадонна знатно постаралась: в теплице подрастают помидоры, лук, сладкий перец и многое другое. Особое внимание Галкин обратил на редиску, которая уже созрела.

Поклонники звездной семьи восхитились такой хозяйственности Примадонны:



"Ну Алла настоящая хозяюшка!", " Здоровое питание без нитратов - это круто, молодцы", "Когда успели?", "Любуюсь вами. Ваша семья достойна восхищения", " Вот это Алла, вот это Борисовна - писали под постом.

Напомним, редкое фото молодой Пугачевой растрогало сеть: "Вот сейчас Лизуня очень похожа на маму!".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева публично заговорила об изменах Галкина, молодой муж не стал молчать: «Я сгубил твою…».