Шоумен Максим Галкин похвастался теплицей, которой занимается Алла Пугачева
Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось на Instargam-страничке дочки звездной пары Елизаветы (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
"Это же круто", - говорится в подписи к видео.
На опубликованных кадрах Галкин провел ревизию посаженного на участке.
"Ребята, я нахожусь в святая-святых! Алла придумала сделать у нас на участке теплицу", - заявил шоумен.
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Примадонна знатно постаралась: в теплице подрастают помидоры, лук, сладкий перец и многое другое. Особое внимание Галкин обратил на редиску, которая уже созрела.
Поклонники звездной семьи восхитились такой хозяйственности Примадонны:
"Ну Алла настоящая хозяюшка!", " Здоровое питание без нитратов - это круто, молодцы", "Когда успели?", "Любуюсь вами. Ваша семья достойна восхищения", " Вот это Алла, вот это Борисовна - писали под постом.
Напомним, редкое фото молодой Пугачевой растрогало сеть: "Вот сейчас Лизуня очень похожа на маму!".
Как сообщала Politeka, Алла Пугачева публично заговорила об изменах Галкина, молодой муж не стал молчать: «Я сгубил твою…».