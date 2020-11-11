Алла Пугачева не сдержалась после обилия неприятных заявлений в свой адрес

Как передает Politeka.net, Примадонна высказалась по этому поводу на своей странице в Инстаграм.

Отметим, Пугачева не часто делает посты в Инстаграм, поэтому можно предположить, что на этот раз ее действительно достало.

«Когда я читаю клевету в свой адрес, злословие и всякие глупости, я радуюсь подтверждению того, что НИКТО И НИЧТО не может омрачить мне моего радужного настроения❤️🌺🌸🌼», - написала Примадонна.

Также Пугачева опубликовала свое фото, на котором запечатлена с вуалью.

Пост тронул и Наташу Королеву.

«Алла Борисовна как всегда мудро, беру пример, все правильно, и как Раневская говорила, будьте счастливы ведь это всех так раздражает!!!», - написала певица.

Поклонники Пугачевой также откликнулись на ее заявление.

«Зависть людская непоколебима, не обращайте внимания», «Хорошего вам дня, все правильно делаете ❤️ вы лучшая ,вы так хорошо выглядите», «Умница. Плевать на всех. Живи и радуйся», «Красавица наша. Любимая певица! Не читайте вы эти испражнения сумасшедших и завидующих людей! Общество совсем больное... что же с них убогих взять...», - пишут в Сети.

Недавно в СМИ писали, что Алла Пугачева выступила категорически против выступления певицы Ольги Бузовой на "новогодних огоньках".Якобы по мнению Примадонны, девушке пока не место в таких программах. Она просила не пускать молодую коллегу еще в 2019 году и повторила свое требование в 2020-м.

"Новый год — это семейный праздник, на котором не принято "трясти арбузами", - приводили слова Примадонны СМИ.

В целом сейчас непростой период для Пугачевой, ведь недавно умер сатирик Михаил Жванецкий, который был ее другом.

Напомним, острая на язык Алла Пугачева ополчилась против Бузовой, детали конфликта.

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