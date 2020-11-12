Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, похвалилася сміливими кадрами
Зірка цього разу була в лосинах і топі. Красуня в різних позах позувала на білих простирадлах, а образ доповнила каблуками. Також Жизель показала кілька кадрів, де вона була в піджаку, який відчинила перед камерою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Як Дженні каже рррр і вид", "найгарячіша красуня", " приголомшлива краса!", "Жіноче шоу", "зовсім дика", "тоді мій тиск", "як прекрасно", "завжди красиве і найкраще ідеальне відео", "Вау, так прекрасна", "ви виглядаєте приголомшливо, тому що кожна частина вас здається ідеальною", "Блекпінк у вашому районі", "шикарна і гаряча красуня у тебе", "така шикарна красуня, неймовірно гаряча".
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Повідомлялося, що зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра показала, як виглядає її ідеальне пляжне тіло у відвертому купальнику.
На знімках Жизель без всякого сорому позує на камеру в вельми неординарному зеленому купальнику з рослинним принтом. Його трусики-бікіні виглядають цілком зазвичай і дозволяють моделі продемонструвати її підтягнуті сідниці.
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