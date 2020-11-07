27-летняя модель и звезда Victoria’s Secret Жизель Оливейра впечатлила красотой, которой решила помериться с подругой

Как рассказывает Politeka, снимок знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

Так, на опубликованном кадре Оливейра позирует рядом с подругой, нарядившись при этом в белоснежный топ и шорты. Модель решила что-то поправить на топе у своей не менее яркой подруги.

Обратим внимание, что фотографию Оливейра решила никак не подписывать, а поклонников избавила от такой возможности, выбросив ее у себя на странице в Stories.

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Горячая брюнетка предстала в темном гольфике, плотно обтянувшем ее аппетитные округлости, сначала, естественно, ненакрашенной. Постепенно, шаг за шагом, Жизель превращалась именно в ту красотку, которую знают и помнят по фотографиям в Инстаграм.

"Урок по макияжу. Скажите, какой продукт вам больше всего нравится! Я все еще помешана на хайлайтере 🤤 Вот продукты, которые я использовала: палитра теней для век, губная помада, черная подводка, хайлайтер", - подписала кадры Жизель.

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