27-летняя модель и звезда Victoria’s Secret Жизель Оливейра впечатлила красотой, которой решила помериться с подругой
Как рассказывает Politeka, снимок знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.
Так, на опубликованном кадре Оливейра позирует рядом с подругой, нарядившись при этом в белоснежный топ и шорты. Модель решила что-то поправить на топе у своей не менее яркой подруги.
Обратим внимание, что фотографию Оливейра решила никак не подписывать, а поклонников избавила от такой возможности, выбросив ее у себя на странице в Stories.
Вылетевшая из "Танців з зірками" Ольга Фреймут поцапалась с мужем: "Мне скоро 44 года, а ты учишь меня... "
Куда пропали и как сегодня выглядят Аида Николайчук, Олег Кензов и другие забытые звезды Х-фактора: "Порядинского не узнать"
Массовое отравление людей на Одесчине, один ребенок впал в кому: "купили на Привозе"
Зимние каникулы-2020: в МОН сделали важное заявление, «в связи с карантином…»
До этого мы рассказывали, что 27-летняя супермодель Жизель Оливейра дала дельные советы, порадовав новым видео
Горячая брюнетка предстала в темном гольфике, плотно обтянувшем ее аппетитные округлости, сначала, естественно, ненакрашенной. Постепенно, шаг за шагом, Жизель превращалась именно в ту красотку, которую знают и помнят по фотографиям в Инстаграм.
"Урок по макияжу. Скажите, какой продукт вам больше всего нравится! Я все еще помешана на хайлайтере 🤤 Вот продукты, которые я использовала: палитра теней для век, губная помада, черная подводка, хайлайтер", - подписала кадры Жизель.
Напомним, хищная звезда Victoria’s Secret соблазнила видом, растянув декольте до предела
А еще Politeka писала, что горячая брюнетка из Victoria’s Secret в экстра-мини пленила изгибами
Также Politeka сообщала, что жгучая брюнетка из Victoria’s Secret в необычном бикини изогнулась перед камерой