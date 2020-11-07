Известные модели Жизель Оливейра и Бруна Лирио, звезды Victoria’s Secret, показали, как развлекаются на пляже
На фото Жизель позировала в белых шортиках и топе. Рядом стояла Бруна в аналогичном наряде. Красотки дополнили образы шляпками. Оливейра потянула за бретельки топа подружки, делая фото максимально горячим. Красотки стояли на пляже и не стеснялись показать свои достоинства. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фотографа звезд.
"Бруна и Жизель", - подписано фото.
"В любви", - написала Оливейра под фото.
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"Люблю", - написала Бруна попд кадром в виде смайлика.
Фанаты поставили почти 500 лайков и написали комментарии:
"Простите, сэр", "Ааааа такая красивая", "Люблю это", "Так хорошо, братан!", "Это невозможно не любить".
Сообщалось, что модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала великолепие в спортивном наряде.
«Чувствую себя мило в этом костюме», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах Оливейра позирует в облегающем спортивном костюме, а молнию на топе красотка решила до предела расстегнуть. Благодаря этому в кадр попали самые упругие части тела модели.
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