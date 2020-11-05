Модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала великолепие в спортивном наряде

Как рассказывает Politeka, снимки красотка выбросила у себя в Instagram.

«Чувствую себя мило в этом костюме», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Оливейра позирует в облегающем спортивном костюме, а молнию на топе красотка решила до предела расстегнуть. Благодаря этому в кадр попали самые упругие части тела модели.

«Это фантастика», «я просто влюбилась в тебя», «обожаю тебя», «просто вау», «это пожар», «так красиво», «божественный вид. Я просто еще ничего лучше не видел сегодня. Обожаю тебя», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что супермодель Жизеьл Оливейра впечатлила красотой, нарядившись в гольф и джинсы.

На опубликованном кадре знаменитость позирует без обуви, элегантно умостившись на поле. Особой пикантности снимку добавило то, что он был сделан в черно-белом цвете.

На снимках Оливейра сперва сидит на полу, а потом - задрав руки к голове.

Поклонники популярно модели буквально "взорвались" от увиденного, забросав кумира комплиментами. Часть из них просто говорила, что девушка является эталоном красоты, а другая часть - сравнивала с легендами из прошлого.

Напомним, что Жизель Оливейра изумила видом сзади в крохотных шортах.

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра побаловала сочным видом в бикини.

Также Politeka писала, что Жизель Оливейра поиграла бюстом на камеру, застыв в неприличной позе.