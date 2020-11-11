Федір Добронравов, полюбився багатьом як чоловік Валюхи з серіалу " Свати» викликав фурор, показавши свою справжню дружину

Як передає Рoliteka.net, знімок з'явився на фан-сторінці в Instagram, і був бурхливо зустрінутий користувачами мережі.

Багато відзначили значну схожість Федора Добронравова зі своєю дружиною. У коментарях пишуть, що вони схожі, як брат і сестра.

"А як же Валюха, Іван Степанич😡 😂 👍 🏼. Мої улюблені "Свати" дивлюся і не набридає", "обожнюю Федора Добронравова!!! Дуже хороший актор! І сім'я чудова!!! Здоров'я та успіхів Вам у всьому!!!", "Прекрасний артист. Здоров'я, любові, удачі.🌹 🌹 🌹", "Як брат і сестра" »" ви чудові! 👏 ", "Я думала це його мама", " дивлюся і думаю їхні діти на кого більше схожі на батька або на маму. Зараз дружину побачила і сумніви напали. Реально як брат з сестрою", "з Валюхою більше підходить», «З Федькою не занудьгуєш», "хороша пара", - пишуть в коментарях.

Як відомо, вже багато років Федір Добронравов щасливий у шлюбі з Іриною Добронравовою (працює дитячим вихователем). У подружжя є двоє синів-Віктор та Іван, які пішли по стопах батька і обрали для себе акторське ремесло.

Також у Добронравова є внучка Варвара.

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