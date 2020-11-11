Федор Добронравов, полюбившийся многим как муж Валюхи из сериала «Сваты» произвел фурор, показав свою настоящую жену

Как передает Рoliteka.net, снимок появился на фан-странице в Инстаграм, и был бурно встречен пользователями Сети.

Многие отметили значительное сходство Федора Добронравова со своей женой. В комментариях пишут, что они похожи, как брат и сестра.

«А как же Валюха, Иван Степаныч 😡😂👍🏼. Мои любимые «Сваты» Смотрю и не надоедает», «Обожаю Фёдора Добронравова!!! Очень хороший актёр! И семья замечательная!!! Здоровья и успехов Вам во всём!!!», «Прекрасный артист. Здоровья, любви, удачи.🌹🌹🌹», «Как брат и сестра», «Вы замечательные! 👏», «Я думала это его мама», «Смотрю и думаю их дети на кого больше похожи на отца или на маму. Сейчас жену увидела и сомнения напали. Реально как брат с сестрой», «С Валюхой больше подходит», «С Федькой не заскучаешь», «Хорошая пара», - пишут в комментариях.

Как известно, уже много лет Федор Добронравов счастлив в браке с Ириной Добронравовой (работает детским воспитателем). У супругов есть двое сыновей – Виктор и Иван, которые пошли по стопам отца и избрали для себя актерское ремесло.

Также у Добронравова есть внучка Варвара.

Напомним, разругавшийся с Добронравовым звезда "Сватов" Васильев раскрыл правду о своем уходе: "Федя он же вообще..."

Как сообщала Politeka, Валюха из "Сватов" показала нежную любовь к Добронравову и заворожила ярким образом: "Ах, этот взгляд".

Также Politeka писала, что Добронравову нашли замену в "Сватах", Иван Будько уже не тот: "Совсем старик, аж сердце сжалось".