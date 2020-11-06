Так вот в чем дело!

Актер Анатолий Васильев, полюбившийся зрителям как профессор Юрий Ковалев в сериале «Сваты», рассказал о конфликте с коллегой Федором Добронравовым

Персонажа Васильева обожали зрители, но после четвертого сезона он неожиданно покинул проект. Актер объяснил, что произошло, пишут росСМИ.

Отмечается, что Васильеву не понравилась, как изменился сериал после того, как им стал заниматься Добронравов.

«В первой части было смешно, но в то же время и трогательно. А потом начали поворачивать все в сторону примитивного ситкома, где текст говорят практически без остановок, а за кадром звучат смех и аплодисменты», — негодовал артист.

Васильев не единожды пытался возразить, тому какие шутки сали преобладать в сериале, но его никто не слушал. Последней каплей стала сцена, где «деда Юру» сажают в тюрьму, а герой Федора Добронравова приходит его выручать, но при этом кривляется перед сотрудниками отделения. Отмечается, что именно тогда и завязался конфликт между Васильевым и Добронравовым.

«Я ушел в первую очередь от Феди, а потом уже от режиссера. Федя, он же вообще начинал как клоун. Но и клоуны разные бывают. Я был знаком с Леонидом Енгибаровым, Юрием Никулиным. Это был умный, тонкий юмор. А есть клоуны, которые работают на самом грубом и примитивном уровне. И я в таком участвовать не хочу», — говорил Васильев в интервью.

В свою очередь Добронравов отрицал наличие конфликта. По его словам, исполнитель роли Ковалева покинул сериал ради другого, более важного для него проекта.

Отметим, в новом сезоне «Сватов» Юрия Ковалева «воскресят». Он появится в сериале, как воспоминания других персонажей. Вероятно, конфликт, если таковой имел место, исчерпан и все разногласия между Васильевым и Добронравовым остались в прошлом.

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