Исполнительница роли Валюхи Будько Татьяна Кравченко с Федором Добронравовым, сыгравшим ее супруга, восхитили признанием о своих отношениях

Как передает Politeka.net, соответствующее видео интервью появилось в Инстаграм на фан-страничке артистки.(Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

«…все выливаю на Федора, на своего партнера. Все ему достается сейчас в кино", – отметила Кравченко.

Актриса рассказала, что на съемках сериала "Сваты" царит идиллия. Экранный супруг Кравченко заботится о ней. По словам знаменитости, Добронравов делает все, чтобы в кадре она смотрелась наилучшим образом.

«Никто не лезет в кадр, не отталкивает локтем. Этого нет. Наоборот, развернет еще тебя, чтобы в камеру, чтобы кадр лучше был. Чтобы ты получше была. Это же дорогого стоит», - отметила актриса

Федор Добронравов также поделился впечатлениями от работы с Татьяной Кравченко.

«С ней замечательно. Она прекрасный человек, замечательная актриса», - сказал исполнитель роли Ивана Будько.

Татьяна Кравченко и Федор Добронравов много лет играют семейную пару. Их героев, Ивана и Валентину Будько, знает вся страна.

В реальной жизни Федор Добронравов женат более 30 лет, а вот у Татьяны Кравченко семейная жизнь не сложилась.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.

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