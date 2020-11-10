Відома модель Леоніла Гузь, яка перемогла на "Міс Україна 2018", підкорила красою крупним планом

Зірка радує своїх шанувальників найспекотнішими знімками в Instagram, пише Politeka.net. Цього разу модель опублікувала чорно-біле фото, на якому вона демонструє свою красу крупним планом.

Гузь пильно дивилася в камеру. Її погляд здавався якимось хижим. Вії були довгими і пишними, а на повіках можна помітити темні тіні. Тон і хайлайтер на обличчі зробили шкіру з рівною і сяючою.

Зірка натягнула руками шкіру, тим самим зобразивши "лисячі" очі, які зараз в тренді.

"Світ в моїх очах", - написала знаменитість.

За годину пост зібрав майже 800 лайків і трохи коментарів.

"Чудова, красива дівчина", "Доброго ранку", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Леоніла Гузь постала в наряді з декольте і з елегантною зачіскою. При цьому макіяж у зірки практично непомітний. Незважаючи на це, фанати моделі прийшли в «дикий» захват від побаченого.

Сама зірка не підписала знімок, але зате шанувальники обсипали її безліччю компліментів.

Раніше ми писали, що Леоніла Гузь позувала в боді, ефектно демонструючи бездоганну фігуру в різних позах. При цьому, в якийсь момент знаменитість засвітила на камеру явно зайве.

"Помітив, що люди, які побороли більшість своїх комплексів (а може і все), випромінюють чисту енергію. Боїшся пройти перед людьми, тому що худий або товстий? Думаєш на тебе всі дивляться? Посмішка недостатньо біла або зуби криві? Полюби себе", - йдеться в повідомленні.

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