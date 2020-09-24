Знаменитая модель Леонила Гузь, завоевавшая титул "Мисс Украина 2018", удивила шалостями

Как пишет Politeka.net, красотка разметила на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото, на котором предстала в необычном виде. Девушка сделала селфи в голубом пуловере. Она сделала глупое выражение лица, широко распахнув глаза и прикусив язык. Вдобавок, девушка прижала руку к подбородку, зацепив локаны распущенных волос. Несмотря гримасу, лицо, снятое крупным планом, выглядит невероятно прекрасным, модель завораживает взглядом, как зеленоглазая колдунья.

Как отметила Леонила в описании, у нее выдалось очень игривое настроение. Пользователи социальной сети в комментариях выразили свое мнение о внешности модели:

"Курс евро увидела?"; "Супер фото"; "У вас язык вылез"; "Упс"; "Мое состояние 😂".

Ранее Леонила Гузь прошлась по одному из элитных киевских отелей без лифчика. Красотка нарядилась в черное болеро и завела руки за голову, позволив одежде широко распахнуться. Длинное украшение на шее сделало образ еще более необычным и запоминающимся. Вдобавок, "Мисс Украина" свернукла пышным бюстом и плоским животом. Образ довершила юбка, которая прикрыла стройные ноги.

Напомним, "Мисс Украина" Леонила Гузь в ультра-мини посветила самым интересным: "Титул оправдан"

Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь призналась, что хотела бы изменить во внешности: «Боже, зачем?».