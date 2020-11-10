Зірка виглядає зовсім не так, як звикли її шанувальники

Відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала фото зі "свого" сімейного альбому

Розкішна блондинка славиться в мережі на ТБ своїм почуттям гумору, пише Politeka.net. Красуня знімає смішні відео, а також робить веселі пости.

Так, зірка опублікувала нещодавно кілька фото, на яких вона позує не сама, а в компанії своїх колег по шоу-бізнесу.

При цьому зірку та інших людей на кадрах важко впізнати, адже їхні обличчя прифотошоплені до інших знімків з минулого. У публікації можна помітити кадри з фільмів "Сутінки", "Малена," Москва сльозам не вірить", а також кадр з групою "ABBA" та інші.

"Гортаючи альбом....

- на першій фото ми з дівками робили фотку для мого колишнього, типу дивись, що втратив😂

- далі, чудова четвірка! фото було зроблено на тусі, святкували покупки Моргена в ЦУМі 😂

- третє фото було зроблено папараці, ми з Льохою у звичному житті, без цацок, лімби і так, у нас є дитина

- на четвертій фотці я і вампирьониш

- далі значить мій кореш з Разметелово! ми культурно випивали і мріяли про Джип в Москві

- тут ми з Коваль, нічого особливого

- далі значить моя фоточка з Іспанії. Це Я х**рю з кафешки. З хлопцями не заграю, я заміжня😂

- далі значить ми з Коваль прийшли просити продовження сезону решки-Дівчата

- мій 10 клас", - написала артистка.

"😂 😂 😂 😂дико, хочу також, поважуха і респект🔥 👏", "🤣 Елджею пасує дочка і образ радянського інженера Григорія 🤣 фотки 👍 🤣 🤣 чотири рази переглянула", "не розумію сенсу в агентфотошопі. одні й ті ж. так не цікаво. виключно моя думка, але реал вже якось не дуже", - прокоментували підписники.

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