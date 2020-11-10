Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала фото со "своего" семейногого альбома
Роскошная блондинка славится в сети на ТВ своим чувством юмора, пишет Politeka.net. Красотка снимает смешные видео, а также делает веселые посты.
Так, звезда опубликовала недавно несколько фото, на которых она позирует не сама, а в компании своих коллег по шоу-бизнесу.
При этом звезду и других людей на кадрах трудно узнать, ведь их лица прифотошоплены к другим снимкам из прошлого. В публикации можно заметить кадры из фильмов "Сумерки", "Малена, "Москва слезам не верит", а также кадр с группой "ABBA" и другие.
"Листая альбом....
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- на первой фото мы с девками делали фотку для моего бывшего, типа смотри, что потерял😂
- далее, великолепная четверка! фото было сделано на тусэ, праздновали покупки Моргена в ЦУМе 😂
- третье фото было сделано папарацци, мы с Лехой в обычной жизни, без цацок, лимбы и да, у нас есть ребенок
- на четвертой фотке я и вампиреныш
- далее значит мой кореш из Разметелево! мы культурно выпивали и мечтали о джипе в Москве
- тут мы с Коваль, ничего особенного
- далее значит моя фоточка из Испании. Это я х**рю из кафэшки. С парнями не заигрываю, я замужем😂
- далее значит мы с Коваль пришли просить продления сезона решки-Девчата
- мой 10 класс", - написала артистка.
"😂😂😂😂 дико,хочу также, уважуха и респект🔥👏", "🤣 Элджею идет дочь и образ советского инженера Григория 🤣 фотки 👍🤣🤣 четыре раза пересмотрела", "не понимаю смысла в агентфотошопе. одни и те же. так не интересно. исключительно мое мнение, но реал уже как-то не очень", - прокомментировали подписчики.
Напомним, Ивлеева из «Орла и Решки» опозорилась, засветив трусы в откровенном образе
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