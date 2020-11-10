Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала, як проходила її тренування поруч з маленькими дівчатками

Як стало відомо із заяв самої Анастасії, вона вирішила провести спеціальне тренування-майстер-клас для ідеального шпагату для молодих дівчат. Минулого року зірка вже влаштовувала щось подібне, тому вирішила провести даний захід знову.

У мережі на анти-фанатських групах Анастасії поспішили нагадати, що образи балерини далеко не так скромні, як хотілося б, а її поведінка на занятті разом з коментарями змушує бажати кращого.

"Минулорічний мк від шпагатівни для молодих красунь пройшов на ура😈 цього року запрошує знову😏», - сказано на сторінці в Instagram.

Ось що користувачі думають з цього приводу:

«А своїй дочці такі МК показує або тільки чужим?; Ну ось судячи з Волочкової, як то вона не правильно ноги розсовує. Ніякого олігарха, та й взагалі нікого поруч немає; Наш улюблений фостик на місці🙈 😜; щоб заслужити звання «прими", Насті треба переродитися; ОООО, исьтиство величі у всій красі!) Яка феноменальна здатність поширювати навколо себе бруд,вульгарність, розпуста!; Найцікавіше, дівчаткам подобається, це дев'яності, стриптиз,вульгарність і зловити папі4а, як волочь; у Насоса що свербить, про те і говорить; Замизганная непромита вічно стурбована недолюбленная тітка».

Ми також писали, що балерина любить відвідувати салони краси незважаючи на постійні висміювання в мережі. Справа в тому, що Анастасія вибирає салони, де влаштовує рекламу Для закладу, натомість отримуючи певні процедури безкоштовно. Однак фото і відео з самої Волочкової в закладі обговорюється зовсім не в позитивному ключі.

Після того, як вчора Волочкова відвідала черговий салон краси, всі почали обговорювати її зовнішній вигляд і недоречний одяг – занадто відкриту для холодної погоди в поєднанні з літнім взуттям. Також багатьох здивувало, що стелі і навіть сам коридор були занадто малі для зростання балерини, зробивши її візуально навіть крупніше і товщі звичайного.

"Та як же в одній людині стільки краси величі поміщається🙀 🙀 😹 😹 😹", - сказано в Instagram групи, присвяченій Анастасії.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми

Також Politeka писала, що розлючена Волочкова не витримала нападок і виправдалася за вино після репетицій

А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня