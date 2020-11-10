Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала, как проходила ее тренировка рядом с маленькими девочками

Как стало известно из заявлений самой Анастасии, она решила провести специальную тренировку – мастер-класс для идеального шпагата для молодых девушек. В прошлом году звезда уже устраивала нечто подобное, поэтому решила провести данное мероприятие снова.

В сети на анти-фанатских группах Анастасии поспешили напомнить, что образы балерины далеко не так скромны, как хотелось бы, а ее поведение на занятии вместе с комментариями заставляет желать лучшего.

«Прошлогодний мк от шпагатовны для молодых красавиц прошел на ура😈 в этом году приглашает снова😏», - сказано на странице в Инстаграм.

Вот что пользователи думают по этому поводу:

«А своей дочери такие МК показывает или только чужим?; Ну вот судя по Волочковой, как то она не правильно ноги раздвигает. Никакого олигарха, да и вообще никого рядом то нет; Наш любимый фостик на месте🙈😜; Чтобы заслужить звание «Примы», насте надо переродиться; Оооо, исьтиство величия во всей красе!) Какая феноменальная способность распространять вокруг себя грязь,пошлость,разврат!; Самое интересное, девочкам нравится, это девяностые, стриптиз, пошлость и поймать папи4а,как волочь; У Насоса что чешется, о том и говорит; Замызганная непромытая вечно озабоченная недолюбленная тётка».

Мы также писали, что балерина любит посещать салоны красоты несмотря на постоянные высмеивания в сети. Дело в том, что Анастасия выбирает салоны, где устраивает рекламу для заведения, взамен получая определенные процедуры бесплатно. Однако фото и видео с самой Волочковой в заведении обсуждается совсем не в положительном ключе.

После того, как вчера Волочкова посетила очередной салон красоты, все начали обсуждать ее внешний вид и неуместную одежду – слишком открытую для холодной погоды в сочетании с летней обувью. Также многих удивило, что потолки и даже сам коридор были слишком малы для роста балерины, сделав ее визуально даже крупнее и толще обычного.

«Да как же в одном человеке столько красоты величия помещается🙀🙀😹😹😹», - сказано в Инстаграм группы, посвященной Анастасии.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми

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