Крістіна Орбакайте захопила красою на дитячому фото

Як передає Рoliteka.net, архівний знімок з'явився на фан-сторінці в Instagram.

Користувачам мережі запропонували, як Орбакайте виглядала в дитинстві і зараз. Багато хто заявив, що артистка практично не змінилася.

"Мила як завжди, і прекрасна❤️❤️❤️", " Хороооошенька завжди!", "Дуже гарненькі Христинки!!! 👌 👌 💗 ", "Це диво 💖 вся природна👍 💖, така класна💖 💖 💖", "майже не змінилося", "прекрасна дочка чудової мами!👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼вся сім'я талановита», «Супер леді", " практично зовсім не змінилася!!! 😄 Так тримати!!!", "У дитинстві була гарненька, і зараз красуня!!!", "Молодець зберегла природність і красу , ніякого ботокса і пластики красуня», «ви з дитинства красива і дуже талановита, добре пам'ятаю фільм "Опудало", який просто приголомшив вашою грою. Щастя і творчого довголіття!!!» ,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Алла Пугачова народила Христину Орбакайте в 1971 році від свого первго чоловіка – артиста з Литви Миколаса Орбакаса.

Через 2 роки після народження дочки сім'я Пугачової і Орбакаса розпалася.

Через те, що Пугачова активно займалася кар'єрою, практично все своє дитинство Христина провела з бабусею.

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