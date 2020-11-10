Средний сын певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаров поразил внешностью рядом со своей звездной мамой Кристиной Орбакайте

В одной из многочисленных фан-групп певицы размещен коллаж, на левой половине которого Дени обнимает свою маму, будучи еще ребенком, пишет Politeka.

Второй кадр похож на первый, разница лишь в том, что Байсаров на нем – интересный молодой человек, гораздо обогнавший свою маму по росту.

"Фото с разницей 10 лет!😘🥰", – подписан кадр.

Фанаты по достоинству оценили это фото, отметив, что если сын возмужал и превратился в красавца, то его мать с возрастом практически не изменилась и осталась такой же прекрасной и желанной.

"Мама красотка, с возрастом всë краше! КРИСТИНА ЕЩЁ КРАСИВЕЕ СТАЛА!!!!💯💯💯💯👏👏👏👏 Замечательные фотографии👍👍👍 Дети взрослеют, а мамы молодеют!👍👏 Кристина вы помолодели лет на 20. Сын красавчик! Кристина вы красавица,и дети у вас замечательные!!! Любви, здоровья и благополучия вам!!!😍😍😍💖💖💖 Мамочка, красотка! Только похорошела! А сыночек повзрослел! 👍 Это просто прелесть🙏 👍🌟🌟Не то что не изменилась. А ещё больше помолодела. Сын повзрослел, а мамочка помолодела Мама стала моложе, а сынок вырос и почти ровесник маме👏👏 Да Кристина вообще не изменилась. Видно дядя Гена прошёлся. Алла Борисовна тоже уже много лет только мододеет. Счастья Вам и всей семье Кристиночка.💐💐💐💐💐 Какое счастье что вы прекрасно живёте в этом мире Сын вырос, а мама осталась такой те молодой и красивой Кристина стала на 10 лет моложе, а Дени явно старше", – пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Дени Байсаров откровенно заговорил об отношениях со своим отцом. Поклонники помнят историю, когда Байсаров забрал мальчика и не разрешал ему видится со звездной мамой и бабушкой. Алла Пугачева тогда ходила на эфиры на телевидении, пытаясь решить конфликт.

Стоит отметить, что Байсаров даже заставлял маленького Дени давать пресс-конференцию и заявлять, с кем он хочет остаться после развода. Позже экс-супруги пришли к мировому соглашению. Дени дали право самостоятельно решать, где жить.

На днях Байсаров отметил, что готов об этом поговорить.

"Затрону наконец эту тему. Если у меня в соцсетях нет фото моего отца или каких-то других членов семьи, это не значит, что я с ними не общаюсь. Это мой отец. Как можно думать, что мы не общаемся?", - заявил Дени, добавив, что для него семья много значит.

Напомним, что внук Пугачевой ошеломил экстремальным талантом на природе, видео: "Можно смотреть бесконечно".

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