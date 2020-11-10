Коханка Гаріка Харламова виявилася не Яна Кошкитна
Роман з шоуменом закрутила зірка серіалу "кріпосна" Катерина Ковальчук, пишуть «День.РП»
Актисти разом знімалися в ситкомі "Гусар". А зараз вони разом уже відпочивають в Сочі.
Цікаво, що нова коханка резидента Comedy Club дуже схожа на його колишню дружину Крістіну Асмус. Обидві дівчини світловолосі і мають тендітну статуру.
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Раніше в інтерв'ю Катерина Ковальчук зізнавалася, що працювати з Гаріком Харламовим на одному майданчику – одне задоволення. З ним завжди весело. Знімаючись в серіалі" Гусар", Катерина брала приклад з Гаріка по частині гумору.
Нагадаємо, на зніманнях ситкому між артистами стався неприємний епізод. Ковальчук випадково розбила ніс Харламову. В одній зі сцен героїня Катерини відбирала пістолет у персонажа Гаріка. У момент боротьби актриса не розрахувала силу і вдарила зброєю партнера по обличчю. Комік отримав невелику кровоточить рану.
Відзначимо, після розлучення з Христиною Асмус Гаріку Харамову раз у раз приписують романи. Зокрема не вщухають розмови про те, що у шоумена нтріжка з блогеркою і актрисою яною Кошкіною.
Нагадаємо, Асмус виставили на посміховисько в Comedy Club, Харламов виявився не проти: "Христинка, Привіт тобі".
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