Популярный российский актер Гарик Харламов впечатлил переменами во внешности ради роли в сериале

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы в Instagram-странице знаменитости.

«Так будет выглядеть второй сезон сериала «Гусар» если китайский вирус не победим! И да ... на Premier новая серия…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке видно Харламова, который играет главную роль в сериале «Гусар». Однако актер резко постарел, что не могли не заметить его поклонники.

«Выражение лица, словно неожиданный сюрприз для водяного припасли», «вот это гад», «Гарик со своей фирменной ухмылкой...в самое сердце», «машину так и не починил, балбес...», «гусар на пенсии», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Гарик Харламов засветил неизвестную женщину, которая наводит порядки в его доме, а также показал, как разбирается с мошенниками.

Известный российский шоумен, который этим летом объявил, что разводится с актрисой Кристиной Асмус, поделился забавным видео в своем Инстаграм.

Гарик показал, как общается по телефону с мошенником, который всячески старается выведать его данные. При этом артист как может тянет время, тем самым раздражая своего собеседника.

Напомним, озорная "невеста" Гарика Харламова пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Харламова и Асмус заставила отца вопить от ужаса, видео.

Также Politeka писала, что болеющая Кристина Асмус от души постебалась над Харламовым с разинутым ртом.