Любовницей Гарика Харламова оказалась не Яна Кошкитна
Роман с шоуменом закрутила звезда сериала "Крепостная" Катерина Ковальчук, пишут «Дни.ру»
Актисты вместе снимались в ситкоме "Гусар". А сейчас они вместе уже отдыхают в Сочи.
Интересно, что новая любовница резидента Comedy Club очень похожа на его бывшую жену Кристину Асмус. Обе девушки светловолосы и имеют хрупкое телосложение.
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Ранее в интервью Катерина Ковальчук признавалась, что работать с Гариком Харламовым на одной площадке – одно удовольствие. С ним всегда весело. Снимаясь в сериале "Гусар", Катерина брала пример с Гарика по части юмора.
Напомним, на съемах ситкома между артистами произошел неприятный эпизод. Ковальчук случайно разбила нос Харламову. В одной из сцен героиня Катерины отбирала пистолет у персонажа Гарика. В момент борьбы актриса не рассчитала силу и ударила оружием партнера по лицу. Комик получил небольшую кровоточащую рану.
Отметим, после развода с Кристиной Асмус Гарику Харамову то и дело приписывают романы. В частности не утихают разговоры о том, что у шоумена нтрижка с блогершей и актрисой Яной Кошкиной.
Напомним, Асмус выставили на посмешище в Comedy Club, Харламов оказался не против: "Кристинка, привет тебе".
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