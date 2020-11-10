Известный российский шоумен Павел Воля в одном из эфиром "Камеди Клаб" потроллил своего коллегу Гарика Харламова и его экс-супругу Кристину Асмус

Как пишет Politeka со ссылкой на Teleprogramma, в гостях у передачи была кулинарный блогер, у которой ведущие поинтересовались, чем она занимается.

"То есть, ты приходишь к звездам. Готовишь из их продуктов и в конце они тебе еще дают деньги за это? Это плохой путь, я тебе скажу. Просто у Харламова была женщина, которая готовила ему еду и теперь просит деньги за это", – заявил Воля.

Харламов не полез за словом в карман и ответил своему коллеге: "Ай-я-яй. Ну, не стыдно, Павел?".

Воля в ответ решил передать привет Кристина Асмус.

"Кристинка, привет тебе", – заявил шоумен.

Ранее мы сообщали, что Скандальная российская актриса Кристина Асмус огорошила признанием, будучи в компании звездного мужчины. Фотографию знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Выдающийся артист и режиссер, любимый наставник и один из самых важных и близких людей в моей жизни!!!! 😍 Спасибо вам, Олег Меньшиков, за доверие и сумасшедшую веру в меня!!.. Просто как никогда и ни от кого в моей жизни!!! 🙏🏻 Спасибо за космическую поддержку вот уже 9 лет», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Асмус позирует рядом с Меньшиковым. Обе звезды выглядят счастливыми и довольными.

Напомним, что Асмус показала, как выглядит ее идеальный день рядом с любимым человеком: редкий кадр.

Как сообщала Politeka, Асмус на публике внезапно вспомнила о дочери и взбудоражила "взрослым смыслом": видео облетело сеть.

Также Politeka писала, что уставшая Асмус призналась, чего ей хочется больше всего: «Много есть, не мыть голову и…».