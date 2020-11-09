Российская модель, актриса и блогерша Яна Кошкина, которую называют новой «невестой» Гарика Харламова, покрасовалась пышными формами рядом с резидентами Comedy Club

Красотка приняла участие в съемках Comedyclub, появившись в откровенном платье, сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Кошкина исполнила песню Светлану Лободы “Твои глаза” стоя на беговой дорожке в платье, которое сама назвала “экстремальным”. Глубокое декольте едва удерживало пышный бюст.

Сначала наряд актрисы оценил ведущий “Беговых дорожек” Павел Воля, который поглядывая на вырез актрисы заметил, что лично просит операторов “прибавить скорость”. Затем девушка позвала на помощь Тимура Батрудинова и Гарика Харламова. Она задрала полы платья и попросила артистов их придержать.

Артисты, постарались, чтобы взору зрителей предстал не только бюст Кошкиной.

«Янка, ты вообще огонь», «Серьги выпали», «Классно спела», «Обычная женщина, хотя нет, не обычная. С силиконом», «Классно спела. Приятный голос красотка 🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍. Платье🔥🔥», - пишут в комментариях.

Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

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