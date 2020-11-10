Подорожчання тарифів на телебачення чекає українців вже на самому початку 2021 року

Найбільші медіагрупи вже заявили про свої плани, пише UBR.ua.

Так, "Тріолан" вирішив підняти тарифи для своїх абонентів на 10-15% з 1 січня 2021 року. Існуюча ціна єдиного для всіх абонентів цього оператора ТВ-пакету-96 грн / міс. (була 70 грн / міс. до 31 грудня 2019 року).

1 + 1 media і "Медіа Група Україна" (МДУ) збираються підняти вартості на лінійні права телеканалів на 30%.

Відзначається, що у всіх великих змінах на українському ринку платного ТБ беруть участь всі чотири основні медіагрупи. Тому можна з упевненістю припустити, що шляхом 1 + 1 media і МДУ підуть Inter Media Group і StarLightMedia.

Маркетинг-директор компанії "Датагруп" Аліна Компанець зазначила, що вартість тарифів на послуги телебачення ТБ змінюється щороку.

Розмір подорожчання залежить від ряду факторів. Зокрема, від вартості телеконтенту, що надається медіагрупами і ретранслюється провайдерами. А також від вартості обслуговування інфраструктури, використовуваної провайдерами для ретрансляції.

Раніше також повідомлялося, що великий оператор мобільного зв'язку підвищує розцінки на мобільний зв'язок.

Зміни відчують власники 18 індивідуальних тарифних планів Lifecell, в середньому абонентська плата підвищується на 10-30 гривень.

Крім того, вже з 4 листопада lifecell скасує тарифні плани "все включено Ultra 79", "все включено L", "заліковий S", "заліковий M".

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