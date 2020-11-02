Украинцам придется отдавать больше денег за популярные услуги

Об этом информирует Детектор.Медиа.

Так, скоро вырастет стоимость ретрансляции телесигнала от крупного провайдера "Триолан".

По словам директора компании Владимира Алексеенко, повышение на 10-15% произойдет с 1 января 2021 года.

На данный момент стоимость телевизионного тарифа "Триолан" – 96 грн (выросла 1 января 2020-го с 70 грн). Тогда один из столичных провайдеров обновил состав своего пакета, который сейчас единый для всех существующих абонентов.

Алексеенко также отметил, что сегодня еще полностью не исчерпан потенциал кабельного телевидения в Украине.

"Я бы не стал так скоро хоронить аналоговое (кабельное) телевидение", – заявил он и добавил, что популярность данной технологии обусловлена не только наличием у 50% пользователей кинескопных телевизоров, но и удобством для абонента.

Ранее мы предупреждали, что крупный оператор мобильной связи повышает расценки на мобильную связь.

Изменения почувствуют обладатели 18 индивидуальных тарифных планов Lifecell, в среднем абонентская плата повышается на 10-30 гривен.

Кроме того, уже с 4 ноября lifecell отменит тарифные планы "Все включено Ultra 79", "Все включено L", "Зачетный S", "Зачетный M".

Напомним, украинцев предупредили о скачке цен на коммуналку на 200-300%

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