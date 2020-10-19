Кабмин одобрил законопроект, который прописывает передачу полномочий по установлению ценника на тепло и воду от НКРЭКУ местным органам власти

Подобная революция с тарифами может привести к безумному скачку цен на тепло - в 2-3 раза. Об этом передает budport со ссылкой на мнения экспертов.

В настоящее время НКРЭКУ, своего рода, задает "тарифный тон", то есть чиновники прислушиваются и ровняются. Без регулятора устанавливать тарифы с потолка - станет намного проще.

Эксперты уверены, что с передачей полномочий местным органам власти, цены на тепло и горячую воду будут только дорожать.

По словам руководителя специальных проектов научно-технического центра Геннадия, если во время этого отопительного сезона в среднем платежка вырастет на 7-8%, то более масштабное повышение ожидается следующей зимой.

"И это только начало. Нынешний отопительный сезон еще будет относительно спокойным. А вот в следующем нас ждет настоящий тарифный шок. Особенно резко взлетят цены на тепло: гигакалория может подорожать на 200-300%. К примеру, если сейчас она стоит 1400 гривен, то будет до 4 тысяч гривен", - отмечает аналитик Института стратегических исследований Юрий.

Причиной резкого скачка станет отмена с мая 2021 года ПСО на газ для производителей тепла. В этом свете попытка центральных властей сбросить с себя тарифную тему и окончательно передать ее на места вполне объяснима. Ведь тогда "плохими" окажутся не Кабмин, а местные чиновники.

По словам эксперта из Института стратегических исследований Юрия, подорожание цен на тепло в 2-3 раза вызовет шок у населения, за чем последует невозможность уже следующей зимой платить за отопление.

Появление долгов "потянет" за собой другие немаловажные последствия: отмену субсидий для должников, конфискацию жилья по решению суда и так далее, полагает аналитик.

Ранее мы сообщали, в Кабмине полагают, что в этом отопительном сезоне цены на газ будут ниже, чем в прошлом. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

По его мнению, снижение стоимости "голубого топлива" связано с тем, что на рынке появилось больше поставщиков газа. То есть, считает чиновник, украинцы получили возможность решать, с кем выгоднее заключать договора.

Напомним, что украинцев ждет новый неприятный сюрприз, что подорожает на этот раз: «стоимость вырастет в…».

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