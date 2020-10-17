В Кабмине Украины считают, что в этом отопительном сезоне цены на газ будут ниже, чем в прошлом

Как сообщает Politeka, ссылаясь на интервью министра финансов Украины Сергея Марченко изданию thepage.ua, связано это с тем, что на рынке появилось больше поставщиков газа.

То есть, считает чиновник, украинцы получили возможность решать, с кем выгоднее заключать договора.

"На рынке газа нет монополии, есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена. Но сейчас рыночная цена на газ ниже, чем была в прошлом отопительном сезоне", – утверждает Сергей Марченко.

Кроме того, глава Минфина убежден в том, что цены на газ для населения резко повышаться не будут.

"Мы на этот отопительный сезон прогнозируем низкий уровень цен – ниже, чем в прошлом году", – резюмировал Марченко.

Ранее мы писали, что с началом осени в Украине начался стремительный рост цен. Согласно прогнозам экономистов, к концу 2020 года цены будут расти еще быстрее, чем они выросли в сентябре.

Отмечается, что в сентябре цены на промтовары поднялись на 1,1%. Средние цены на продукты питания немного снизились за счет того, что подешевели овощи и фрукты, которые традиционно сбавляют в цене в этот период.

Больше всего за сентябрь выросли в цене яйца (7,3%), сахар (1,6%) и подсолнечное масло (1,4%). Основные продукты питания, такие как хлеб, мясо и молочная продукция подорожали в среднем на 0,2-0,5%.

Цены на услуги росли намного быстрее. Так, за сентябрь выросла стоимость образования (11%), одежды (почти 8%), коммунальных услуг (3,6%). Природный газ подорожал на 18,4%.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что если бы "Нафтогаз Украины" стал продавать на отечественном рынке дешевый газ отечественной добычи, то для украинцев цена на газ уменьшилась бы на 20%.

"Нафтогаз" закачивает "голубое топливо" отечественной добычи в подземные хранилища, но не выпускает на рынок, создавая такую ситуацию, что газ, который сегодня предлагается населению, является более дорогим.

Напомним, что украинцев ждет новый неприятный сюрприз, что подорожает на этот раз: «стоимость вырастет в…».

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