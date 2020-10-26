Анонсированные нововведения затронут молодых родителей

Об этом информирует пресс-служба Нацслужбы здоровья.

Так, ведомство предлагает увеличить существующие тарифы за выхаживание недоношенных младенцев до 194 тысяч. Ранее все расходы ложились на плечи именно родителей.

"В этом году в программе медицинских гарантий НСЗУ определила оказание медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях приоритетной услугой. Она является бесплатной для семьи. А за спасение такого младенца медицинское учреждение получает от НСЗУ средства по повышенному тарифу", - объяснили в МОЗ инициативу о повышении тарифов.

На 2020 год тариф на предоставление неонатальной помощи составляет от 26 до 98,5 тысяч гривен.

"В следующем году НСЗУ предлагает увеличить средневзвешенный тариф на предоставление такой помощи до 42 тысяч грн, при этом тариф за выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 г достигнет 194 тысяч грн. Но это напрямую зависит от того, произойдет ли увеличение бюджета Программы медицинских гарантий на 2021 год", - предупредили в пресс-службе Нацслужбы здоровья.

Ранее мы предупреждали, что в 2021 году Минздрав установит новые тарифы на оказание медпомощи во время родов. Об этом рассказал на брифинге глава профильного ведомства Максим Степанов.

Так, в 2021 году, в зависимости от сложности конкретного случая, роды обойдутся от 35 972 до 194 489 гривен.

"Существуют разные роды по сложности, вводим дополнительные коэффициенты", – объяснил решение ведомства Степанов.

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