Подорожание тарифов на телевидение ждет украинцев уже в самом начале 2021 года

Крупнейшие медиагруппы уже заявили о своих планах, пишет UBR.ua.

Так, "Триолан" решил поднять тарифы для своих абонентов на 10-15% с 1 января 2021 года. Существующая цена единого для всех абонентов этого оператора ТВ-пакета – 96 грн/мес. (была 70 грн/мес. до 31 декабря 2019 года).

1+1 media и "Медиа Группа Украина" (МГУ) собираются поднять стоимости на линейные права телеканалов на 30%.

Пульт от телевизора

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Отмечается, что во всех крупных изменениях на украинском рынке платного ТВ принимают участие все четыре основные медиагруппы. Поэтому можно с уверенностью предположить, что путем 1+1 media и МГУ пойдут Inter Media Group и StarLightMedia.

Маркетинг-директор компании "Датагруп" Алина Компанец отметила, что стоимость тарифов на услуги телевидения ТВ меняется каждый год.

Размер подорожания зависит от ряда факторов. В частности, от стоимости телеконтента, предоставляемого медиагруппами и ретранслируемого провайдерами. А также от стоимости обслуживания инфраструктуры, используемой провайдерами для ретрансляции.

Ранее также сообщалось, что крупный оператор мобильной связи повышает расценки на мобильную связь.

Поменять оператора, сохранив номер, мобильный телефон

Изменения почувствуют обладатели 18 индивидуальных тарифных планов Lifecell, в среднем абонентская плата повышается на 10-30 гривен.

Кроме того, уже с 4 ноября lifecell отменит тарифные планы "Все включено Ultra 79", "Все включено L", "Зачетный S", "Зачетный M".

Напомним, украинцев предупредили о скачке цен на коммуналку на 200-300%

Как сообщала Politeka, тарифы на медуслуги резко взлетят, украинцев добили новыми расценками

Также Politeka писала, что отопление и газ по новым тарифам, в Кабмине сделали громкое заявление