Подорожание тарифов на телевидение ждет украинцев уже в самом начале 2021 года

Крупнейшие медиагруппы уже заявили о своих планах, пишет UBR.ua.

Так, "Триолан" решил поднять тарифы для своих абонентов на 10-15% с 1 января 2021 года. Существующая цена единого для всех абонентов этого оператора ТВ-пакета – 96 грн/мес. (была 70 грн/мес. до 31 декабря 2019 года).

1+1 media и "Медиа Группа Украина" (МГУ) собираются поднять стоимости на линейные права телеканалов на 30%.

Отмечается, что во всех крупных изменениях на украинском рынке платного ТВ принимают участие все четыре основные медиагруппы. Поэтому можно с уверенностью предположить, что путем 1+1 media и МГУ пойдут Inter Media Group и StarLightMedia.

Маркетинг-директор компании "Датагруп" Алина Компанец отметила, что стоимость тарифов на услуги телевидения ТВ меняется каждый год.

Размер подорожания зависит от ряда факторов. В частности, от стоимости телеконтента, предоставляемого медиагруппами и ретранслируемого провайдерами. А также от стоимости обслуживания инфраструктуры, используемой провайдерами для ретрансляции.

Ранее также сообщалось, что крупный оператор мобильной связи повышает расценки на мобильную связь.

Изменения почувствуют обладатели 18 индивидуальных тарифных планов Lifecell, в среднем абонентская плата повышается на 10-30 гривен.

Кроме того, уже с 4 ноября lifecell отменит тарифные планы "Все включено Ultra 79", "Все включено L", "Зачетный S", "Зачетный M".

Напомним, украинцев предупредили о скачке цен на коммуналку на 200-300%

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