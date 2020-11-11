Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе в незвичайному образі

На фото Кортні показала себе в спідниці і ТОПі червоного кольору. Зірка сиділа на підлозі, а волосся залишила розпущеним. Красуня спокусливо вигнулася і демонструвала ідеальні ніжки, які майже нічим не були прикриті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 500 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю тебе", "ти шикарна", "Кортні, ти моя улюблена Мінні", "я люблю тебе, Кортні"," хто ще рано", "принцеса Діснея" ," я так сильно тебе люблю", "Ти така красива", "посилаю вам багато любові і положення у Вашому житті", " це твоя парфумерія?", "Кортні королева", " у кого-небудь є щось довге і важке?", "Жінка-Овен! Позитивний і потужний"," ти весь час добре виглядаєш, цей наряд - все"," нехай щастя буде з тобою завжди", " твоя стрічка останнім часом буквально з'являється ... Ти виглядаєш краще, ніж будь-коли, позитивні емоції, ваше щастя, вау, яка королева".

Повідомлялося, що американська модель Кортні Кардашьян вразила шанувальників, влаштувавши Нічний заплив з подругою.

Так, на опублікованих кадрах Кортні разом з подругою і влаштовують заплив під зоряним небом, демонструючи апетитні форми в тісних купальниках.

"Радість подвоюється іншими, а печаль зменшується вдвічі", - йдеться в повідомленні.

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