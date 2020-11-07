Американская модель и бизнес-вумен Ким Кардашьян огорошила фанатов, исполнив зажигательный танец с подругой

Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Постой, пьянство делает тебя танцором лучше?» - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что на опубликованных кадрах Ким Кардашьян исполняет зажигательный танец с подругой, эффектно демонстрируя упругие формы в одном платье без белья.

«Вот, что делает алкоголь с людьми», «ты безупречно выглядишь, Ким», «королевские размеры», «идеальное тело», «ты и без этого всего безупречно танцуешь», «вау, вот это красоточки», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что американская модель и бизесвумен Ким Кардашьян впечатлила красотой, померявшись формами с сестрой Кортни

Так, на снимке Ким Кардашьян в элегантном мини позирует рядом с сестрой Кортни. Обе девушки явно счастливы, улыбаясь на камеру. Снимок никак не был подписан, хотя поклонники были «без ума» от увиденного.

«Одна лучше другой», «вот это красотки», «божественный вид», «невозможно насмотреться, настолько вы хороши», «чудесно выглядите, сестры!», «очень красивые», «это чертовски крутой вид. Не видел ничего лучше», - пишут они.

Напомним, влажная Кортни Кардашьян похвасталась утехами с завидными красавчиками на частном острове: "Лучшее трио".

Как сообщала Politeka, 40-летняя Ким Кардашьян в золотом декольте показала, как отрывалась на частном острове.

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