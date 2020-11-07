Известная модель Кортни Кардашьян показала себя и рассказала о празднике

На фото красотка позировала в мини платье из монет, которое не закрывало полностью тело. Кортни не надевала белье и показывала свою гордость в огромном декольте. Образ девушка дополнила стильной сумочкой, а волосы оставила распущенными. Рядом можно увидеть девушку по имени Лала в красном костюме, а также высокого мужчину. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем Рождения моего волшебного гуру Джуди @simonhuck! Чтобы уважать себя, относиться к себе, обманывать себя, смеяться над собой ... утренние новости, рассказы и смех, которые продлятся 100 жизней! Я люблю тебя всю жизнь! И спасибо @lala за то, что просто так на этой фотографии", - написала красотка под фото.

"Лучшая подпись ко дню рождения", "Никогда не встречала расшитых пайетками мини, которые ей не нравились", "Ты потрясающе выглядишь, дорогая!", "одержим этим платьем", "Кортни, ты тоже выглядишь огонь".

Сообщалось, что американская модель Кендалл Дженнер восхитила поклонников перевоплощением в легенду Голливуда Памелу Андерсон.

«Не зови меня крошка». Счастливого Хэллоуина. Я как Памела Андерсон в культовом боевике», - говорится в сообщении.

Напомним, сестры Кардашьян и Кендалл Дженнер в прозрачных нарядах показали фамильную гордость

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