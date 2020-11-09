Шведська модель Ельза Хоск, яка є ангелом Victoria's Secret, похвалилася кругленьким животиком у новій фотосесії

Як розповідає Politeka, знаменитість опублікувала кадри у себе на сторінці в Instagram.

"Деякий час назад🕊 час летить так швидко. Намагаючись отримати задоволення від цього часу, робіть це повільно, а не напружуйтеся. Вагітність мене багато чому навчила. У мене з'явилася нова оцінка свого тіла, доброта, м'якість і любов до себе, яких я не визнавала. Відчуття нового зв'язку з жінками і роздуми про свою матір і про всіх інших матерів, які пройшли через цю чарівну подорож. Виношувати дитину-такий привілей і честь. Кожен удар викликає у мене посмішку. Мріяти про зустріч з нею і дізнатися її ближче, підтримувати, направляти її й вчитися у неї», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Хоск позує, приспустивши штани. Завдяки цьому в кадр потрапив вже помітно кругленький животик, що привело в захват її шанувальників.

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