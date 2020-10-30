Ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск похвасталась округлившимся животиком, устроив пикантную фотосессию в белье

Снимком знаменитость поделилась в Instagram, передает Politeka.

«Солнце», - коротко подписан снимок.

Уточним, что на фотографиях Хоск позирует в одном белье, элегантно умостившись на песке в белье. При этом красотка элегантно держится руками за явно округлившийся животик. Однако поклонников она лишила возможности что-либо сказать, убрав снимки из своей ленты спустя некоторое время.

До этого мы рассказывали, что беременная ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск порадовала фанатов, показав округлившийся животик на пляже

Так, на опубликованных кадрах знаменитость позирует в мини-бикини и прозрачной накидке на фоне моря, посылая поклонникам «воздушный» поцелуй. При этом можно заметить, что животик у модели уже достаточно сильно округлился.

«Беременная Барби», «я плачу от этого счастья», «ты выглядишь непревзойденно. Очень красивая», «божественная мама. Думаю, ты будешь крутым родителем», «невозможно быть милее», «огонь выглядишь. Беременность только красит тебя», - пишут ее поклонники.

Напомним, что Эльза Хоск избавилась от одежды и завалилась на кровать: "Искусительница".

А еще Politeka писала, что Эльза Хоск в романтичном мини поманила в постель: искусительница.

Также Politeka сообщала, что Эльза Хоск вышла на улицу без штанов и произвела фурор: "Вы моя икона".