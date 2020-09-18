Известная модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижнего белья Victoria’s Secret, заворожила шикарными видами на свои ножки

Модель обладает стройной и фигурой с длинными ножками, сообщает Politeka.net. Звезда часто хвастается совершенными формами в нарядах, которые подчеркивают ее достоинства.

Так, в этот раз Хоск появилась в длинном свитере и кожаной куртке, а на ногах были грубые черные ботинки, создавшие контраст. Аккуратная сумочка дополнила образ.

От ног красотки нельзя оторваться, не зря она была одним из ярких ангелов "Victoria’s Secret". А чего стоят голубые глаза... Девушка вызывает восхищение, всех, кто хоть один раз ее видел.

Волосы модель распустила и смотрела в камеру.

На кадрах игривая красотка не только улыбалась, но и складывала пухлые губы для поцелуя.

"Падение чувств 🍂🧡", - написала звезда.

За 15 минут пост собрал почти 50 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали, что влюбились в звезду, а ее образ достоин всех похвал.

"Вы моя икона", - написала одна из фанаток.

Напомним, Эльза Хоск надела леопардовое бикини. Небольшая грудь звезды спряталась под тканью, но при этом красиво выглядывала.

Маленькие плавки Хоск натянула выше бедер, оголив при этом упругие ягодицы.

Стройная талия, длинные ножки - все это вызывает восхищение.

Ранее мы писали, что Эльза Хоск надела тесный топ, под который не стала надевать нижнее белье. Через тонкую ткань просматривался соблазнительный бюст модели. Сверху звезда надела огромный свитер, который и сделал образ необычным. Внизу на ней красовались цветастые штаны.

Напомним, что раздетая Эльза Хоск похвасталась пикантными кадрами в ванной: «Ангел!».

Также Politeka писала, что Эльза Хоск вышла на улицу без лифчика и засмущала прохожих: «Одержимая».

А еще Politeka сообщала, что нежная Эльза Хоск продефилировала в мини, ошеломив длиной ног: «Вау, какая».