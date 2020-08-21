Известная модель Эльза Хоск, которая представляет бренд нижнего белья Victoria’s Secret, поделилась откровенными фото на кровати

Звезда решила продемонстрировать совершенные формы, избавившись от лишней одежды, сообщает Politeka.net. Эльза решила показать себя топлес, однако при этом прикрыв самое интимное.

Шикарная блондинка позировала на белоснежной постели, которая находилась рядом со стеклянной дверью.

"Искусительница" устроила интригующую фотосессию в одних джинсах. Модель всячески извивалась на кровати.

Знаменитость легла на одном из кадров, так что закрыла собой грудь. Однако спрятать стройное тело и тонкую талию звезде не удалось.

На другом фото модель присела, распустив длинные волосы. Казалось, Хоск только проснулась, на ее лице не было ни грамма макияжа.

Модель прикрыла прелести белым одеялом и смотрела вдаль.

Фото не получили много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз.

Стоит отметить, что сейчас на страницу Хоск подписаны 6,2 миллиона пользователей сети.

Напомним, Эльза Хоск надела тесный топ, под которым не было нижнего белья. Через тонкую ткань просматривался соблазнительный бюст. Сверху модель надела огромный свитер, сделавший образ необычным. Внизу на ней красовались цветастые штаны.

«Сказала себе, что буду жить в этих штанах», - подписала фото звезда.

Ранее сообщалось, что Эльза Хоск выбрала мини-платье, которое оголило ее невероятно красивые длинные ножки. Кроме этого, модель засветила свою грудь в соблазнительном бюстье. Сверху красотка набросила черный пиджак.

Но особой оригинальности фото и образу Эльзы придали сапожки.

Напомним, что горячая Эльза Хоск прямо в поле показала, чем покоряет мужчин: "Ого, это мой рай".

Как сообщала Politeka, Эльза Хоск озадачила позой в мини-платье: «Королевский стиль».

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