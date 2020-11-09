Шведская модель Эльза Хоск, которая является ангелом Victoria’s Secret, похвасталась округлившимся животиком в новой фотосессии

Как рассказывает Politeka, знаменитость опубликовала кадры у себя на странице в Instagram.

«Некоторое время назад🕊 Время летит так быстро. Пытаясь получить удовольствие от этого времени, делайте это медленно, а не напрягайтесь. Беременность меня многому научила. У меня появилась новая оценка своего тела, доброта, мягкость и любовь к себе, которых я не признавала. Ощущение новой связи с женщинами и размышления о своей матери и обо всех других матерях, которые прошли через это волшебное путешествие. Вынашивать ребенка - такая привилегия и честь. Каждый удар вызывает у меня улыбку. Мечтать о встрече с ней и узнать ее поближе, поддерживать, направлять ее и учиться у нее», - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Хоск позирует, приспустив штаны. Благодаря этому в кадр попал уже заметно округлившийся животик, что привело в восторг ее поклонников.

До этого сообщалось, что ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск похвасталась округлившимся животиком, устроив пикантную фотосессию в белье

Напомним, что Эльза Хоск избавилась от одежды и завалилась на кровать: "Искусительница".

А еще Politeka писала, что Эльза Хоск в романтичном мини поманила в постель: искусительница.

Также Politeka сообщала, что Эльза Хоск вышла на улицу без штанов и произвела фурор: "Вы моя икона".