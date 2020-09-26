Известная шведская модель Эльза Хокс, которая представляет компанию Victoria’s Secret, порадовала фанатов постельными снимками
Как передает Politeka.net, свежие фотографии в романтическом наряде красотка разместила на своей странице в Инстаграм.
На них сногсшибательная блондинка попозировала в кровати.
На первом фото обладательница роскошной фигуры изящно села на постель, держа в руках книгу. На втором снимке Эльза встала на колени, приняв соблазнительную позу. Еще на одном кадре - прикрыла лицо книгой, продемонстрировав цветастый корсет и короткую юбку в тон.
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Надо сказать, что у Эльзы Хокс небольшая грудь, упругие ягодицы, стройная талия и ножки, которые никого не могут оставить равнодушными.
Фанаты уже вовсю принялись обсуждать внешний вид модели в комментариях.
«Ты самая красивая женщина в мире 😍😍😍», «Супер», «Я тебя люблю», «Красотка», - высказались они.
Ранее сообщалось, Эльза Хоск надела черные плотные штаны и обтягивающую светлую водолазку с голой спиной. Под низ Эльза не стала надевать лифчик, правда, забыла учесть, что через светлую ткань ее «близняшки» будут сильно выпирать.
Напомним, что горячая Эльза Хоск прямо в поле показала, чем покоряет мужчин: "Ого, это мой рай".
Как сообщала Politeka, Эльза Хоск озадачила позой в мини-платье: «Королевский стиль».
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