В Пенсійному фонді України заявили, що виділили на виплати громадян кілька мільярдів гривень

Про це розповідає Politeka з посиланням на прес-службу відомства у Facebook.

"9 листопада 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій листопада. На пенсійні виплати сьогодні спрямовано 2200000000 грн. Забезпечено фінансування пенсій листопада на загальну суму 13700000000 грн», - йдеться в повідомленні.

Водночас чиновники з ПФУ розповіли, що»виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку".

До цього ми розповідали, що названі терміни підвищення українських пенсій до 300 доларів.

Таку заяву зробив глава Кабміну Денис Шмигаль, представляючи результати аудиту держави.

За його словами, українці можуть розраховувати на зростання ВВП удвічі вже через десять років.

Більш того, як заявив Денис Шмигаль, до 2030 року українські пенсії підвищаться до $300 (близько 8500 гривень), а зарплата зросте до $900.

"Таке зростання може бути - і світовий досвід тому підтвердження",-додав прем'єр-міністр під час презентації результатів економічного аудиту.

Нагадаємо, що українцям розкрили нюанси підрахунку розміру пенсії, можна отримувати до 17 тисяч гривень

Як повідомляла Politeka, накопичення пенсій може стати новою аферою, українців попередили про проблеми

Також Politeka писала, що пенсії в Україні масово уріжуть, хто постраждає найбільше