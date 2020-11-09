Названы сроки повышения украинских пенсий до $300

Такое заявление сделал глава Кабмина Денис Шмыгаль, представляя результаты аудита государства.

По его словам, украинцы могут рассчитывать на рост ВВП вдвое уже через десять лет.

Более того, как заявил Денис Шмыгаль, к 2030 году украинские пенсии повысятся до $300 (около 8500 гривен), а зарплата вырастет до $900.

"Такой рост может быть – и мировой опыт тому подтверждение", – добавил премьер-министр во время презентации результатов экономического аудита.

Подытоживая, Денис Шмыгаль заявил, что рост ВВП повлечет за собой рост доходов населения - зарплат и пенсий, поэтому названные им цифры якобы вполне реальны.

Ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий. Об этой проблеме он заявил, выступая перед студентами Львовской политехники.

Во время своего выступления политик сообщил студентам, что из-за демографической ситуации в будущем один работающий должен будет налогами содержать двух пенсионеров.

Шмыгаль уточнил, что сделать это практически невозможно, поэтому уже через 15 лет государство "не сможет выплачивать пенсии".

Поэтому власть сейчас настаивает на внедрении накопительных выплат, при которых украинцы со своих зарплат ежемесячно будут откладывать деньги на будущую пенсию.

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