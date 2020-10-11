Повезет далеко не всем

Рассчитывать на максимально-возможную пенсию в Украине может ряд граждан, но есть несколько условий

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

Так, для того, чтобы получать максимальный размер пенсионных выплат, который на сегодня ограничен 10 прожиточными минимума (около 17 000 грн), необходимо должны иметь 35 лет рабочего стажа и получать «белую» зарплату около 53 тысяч гривен.

На данный момент украинцы имеют право повлиять на два показателя при подсчете размера пенсии: это рабочий стаж и размер зарплаты.

Для этого важно также, чтобы вы работали официально, ведь это существенно повысит шансы на получение пенсионных выплат. Чем выше зарплата – тем больше размер отчислений, поэтому если вас трудоустроили на «минималку», то рассчитывать на достойную помощь явно не стоит.

Те же из украинцев, кто работает «в серую», лишаются не только возможности получения пенсии, а и возможности взять больничный или декрет, а также рассчитывать на субсидию от государства.

До этого мы рассказывали, что накопление пенсий может превратиться в очередную проблему для миллионов украинцев

Экономист Александр Хмелевский рассказал, что накопительная пенсионная система, введение которой сейчас активно обсуждают, никоим образом не обеспечит людей достойными пенсиями, а может обернуться очередной аферой.

Напомним, что украинцев оставят без пенсий, срочное обращение ПФУ.

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммуналку, украинцам сообщили о важном решении.

Также Politeka писала, что в Раде бунт против «послекризисного» бюджета-2021 с повышением пенсий и долларом 29,1 грн.